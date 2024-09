Una nuova Sala del Commiato al Cimitero Parco

Una nuova Sala del Commiato verrà realizzata all’interno del Cimitero Parco dove A.F.C. Torino S.p.A riorganizzerà per la nuova destinazione la sala attualmente adibita a camera mortuaria, che per le sue caratteristiche rispecchia le richieste e necessità.

Il progetto esecutivo dell’intervento, per una spesa di 153mila euro, è stato approvato questa mattina dalla Giunta Comunale, su proposta dell’assessora ai Servizi Cimiteriali Chiara Foglietta.

La Sala del Commiato si rivolge a quella parte della cittadinanza che non intende utilizzare altre forme rituali per il saluto definitivo all’estinto che la tradizione religiosa, nelle varie accezioni, o civile oggi propongono; pertanto, devono potersi offrire a tale momento dei luoghi che, al pari delle chiese o delle altre strutture esistenti, consentano al tempo stesso il manifestarsi pubblico e privato del lutto.

Con una seconda delibera sono poi stati approvati i lavori per il riuso e il recupero il campo 28, ubicato nella parte centrale del cimitero Parco e vicino all’ingresso di via Pancalieri. Il fabbricato, che ospita complessivamente 5mila e 400 loculi, fu costruito tra gli anni ’70 e ’80 e ha ormai quasi esaurito il primo ciclo di concessioni quarantennali di sepolture (sono all’incirca tremila quelle per cui il periodo è scaduto o lo sarà a breve).

"I cimiteri custodiscono la memoria e ogni giorno sono visitati da tantissime persone che si recano a fare visita ai propri cari. L’apertura della nuova sala così come i lavori di manutenzione previsti all’interno del Cimitero Parco, rappresentano un ulteriore e importante passo verso un miglioramento complessivo di fruibilità e accoglienza, nella direzione della riqualificazione generale dei cimiteri a cui stiamo lavorando con AFC, considerando questo tema come un argomento di estrema delicatezza e che merita grande attenzione”, commenta l’assessora Foglietta.

I lavori in programma hanno l’obiettivo di un generale miglioramento delle condizioni di fruizione dei luoghi consentendo anche una facile accessibilità agli stessi. Si procederà al ripristino dei manti impermeabili, delle pavimentazioni e, ove necessario, a quello delle parti in cemento armato e dei rivestimenti del complesso, saranno revisionati l’impianto di smaltimento delle acque meteoriche, gli impianti elettrici e installati elementi di copertura leggera sui fronti esterni continui destinati alle sepolture in tutte le balconate allo scopo di proteggere i fronti dei loculi.

La spesa per i lavori di manutenzione è di 2 milioni e 295mila e 500 euro, e come quella per la nuova Sala del Commiato sarà finanziata con fondi di A.F.C. Torino S.p.A.