Viabilità, rendere più sicuro l'accesso stradale a monte di Exilles: Comune e Città Metropolitana a confronto

La sistemazione della viabilità all’ingresso ovest del paese e azioni di contrasto alla sosta selvaggia nella piazza principale del centro storico sono stati al centro dell’incontro che, nell’ambito dell’iniziativa “Comuni in linea”, il Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici, Jacopo Suppo, ha avuto lunedì 23 settembre con il Sindaco di Exilles, Roberto Segafredo. Il primo cittadino, che si è insediato da alcuni mesi al vertice di un amministrazione che non può contare su di una Polizia Municipale, ha chiesto alla Città metropolitana un supporto per garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada.

Per quanto riguarda l’ingresso in paese a monte dell’abitato per i veicoli che, percorrendo la Statale 24 del Monginevro, provengono all’Alta Valle di Susa, il Sindaco ha chiesto di valutare una scarifica del piano stradale che ne consenta l’abbassamento, dal momento che la pavimentazione attuale della carreggiata è arrivata al livello dei marciapiedi realizzati lungo la Provinciale, in particolare sul ponte, i quali hanno perso la loro funzione di garanzia della sicurezza dei i pedoni. La Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana verificherà la fattibilità e il costo dell’intervento. Si è anche accennato ad una criticità già segnalata dal Comune, relativa alla presenza di muretti ammalorati in un tratto della Strada Provinciale 231 della frazione Cels, sui quali la Direzione Viabilità 2 ha confermato l'intervento di ripristino nell'ambito degli appalti per la manutenzione ordinaria della rete viaria.