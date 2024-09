Moncalieri: con la scusa di una perdita di sostanze tossiche, rinchiudono un'anziana e le ripuliscono casa

Nuovo caso di truffa ai danni di persone anziane nella cintura sud di Torino. Dopo i finti carabinieri, i falsi addetti di luce e gas (o i presunti sanificatori, in epoca di pandemia da Covid), ecco l'evoluzione delle specie portare adesso ai poliziotti del nucleo sanitario.

L'ultimo episodio a Moncalieri

E' successo in questi giorni a Moncalieri, dove un'anziana residente in via Petrarca si è vista presentare sulla porta di casa due individui, uno vestito da poliziotto, che hanno segnalato la presunta perdita di sostanze tossiche in zona. A quel punto hanno dotato la pensionata di una mascherina, dicendole di chiudersi in camera e non muoversi, per evitare ogni rischio di contagio.

Anziana distratta e casa svaligiata

La signora ha seguito le indicazioni e nel frattempo i due balordi le hanno svuotato la casa, portando via soldi, oro e preziosi. Quando la donna si è accorta di uno strano silenzio ed è uscita dalla stanza, i due erano già fuggiti via col bottino, le sue richieste di aiuto erano ormai inutili.

Indagano i carabinieri

Sull'accaduto ora indagano i carabinieri, che intendono capire se si tratta delle stesse persone che hanno colpito, con modus operandi simili, anche in altre occasioni nel recente passato.