Abilmente Torino, occasione da non perdere per gli appassionati di manualità e creatività

Da questa mattina gli spazi di Lingotto Fiere si sono riempiti del pubblico di appassionati di manualità, insieme a centinaia di spunti creativi, progetti d’arte e oltre 120 espositori specializzati con le novità di prodotto con tutto quel che serve per creare con le mani.

Abilmente Torino, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group, fino a domenica 26 settembre accoglie il popolo dei creativi del Nord ovest che può sbizzarrire la fantasia, imparare o migliorare le più disparate tecniche manuali e scegliere regali unici e personalizzati.

MANI IN PASTA… E NON SOLO!

Abilmente Torino è un luogo dove tutti possono sperimentare le più disparate tecniche creative, dagli esperti ai principianti di tutte le età. Tante sono le proposte per i più piccoli: dai corsi di decorazione di cupcake ai laboratori di carta riciclata, fino ai corsi per realizzare addobbi e pupazzetti e cucire un tovagliette americane, portachiavi e simpatici mostriciattoli. In fiera anche i giochi per bambini di MagliaMò, componibili e in plastic canvas, e i libri sensoriali di Insegnami a scoprire, tra quaderni didattici e giochi per interagire con i cinque sensi.

CARTA CREATIVA: UN MONDO DA SFOGLIARE

Versatile, malleabile, leggerissima: la carta è un materiale tutto da esplorare con tantissime tecniche creative diverse. A Lingotto Fiere è possibile imparare i segreti della legatoria artigianale, creare quadri e scritte 3D con la tecnica del quilling o realizzare fiori di carta, mettersi alla prova con tecniche pittoriche o costruire album di ricordi personalizzati. In fiera anche le illustrazioni ironiche di Sara b/n, gli accessori e gli articoli di arredo creati con riviste simbolo degli anni passati di Madewithcare, la stampa d’arte di Ila.Art e gli origami appesi e i piccoli gioielli di carta washi giapponese smaltata di How To Fold.

UN GIOIELLO DI CREATIVITÀ PER OGNI STILE

Ad Abilmente Torino si possono indossare le proprie emozioni, con tutte le sfumature della bigiotteria, una forma di creatività particolarmente versatile sia per l’utilizzo dei materiali più vari sia per la personalizzazione che il fatto a mano porta con sé. In fiera le creazioni eco-consapevoli di Fiordilatta, nate dal recupero di vecchie scatole di latta, e i gioielli colorati e leggerissimi in pasta polimerica di The Daisy Folk, i monili all’uncinetto di Rosy Bijoux e i ciondoli contemporanei in plexiglass di recupero, alluminio e vetro di Le Fou Bijou. I gioielli possono portare con sé anche elementi della natura, come quelli di Mushy Design e di Fior di Carota Boutique, che con la resina rendono i fiori eterni, oppure le tracce di tecniche antiche, come i gioielli di Le Creazioni di Anna in chiacchierino, un tipo di merletto realizzato con un filo molto sottile e ritorto.

Al seguente link, il programma completo dei corsi in fiera: https://www.abilmente.org/it/torino/corsi

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.abilmente.org/it/ e i canali ufficiali del Salone su Facebook, Instagram, Youtube.