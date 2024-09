Con la seconda edizione del Festone, Moncalieri mette al centro le persone (e in vetrina Wonder Gilli)

Festone, Moncalieri mette al centro le persone (e in vetrina Wonder Gilli)

Un evento che mette al centro le persone e nasce dalla collaborazione tra diverse realtà di Moncalieri: è tutto pronto per la seconda edizione del FESTONE, il Festival delle Persone.

Appuntamento al PalaExpo

La giornata, in programma sabato 28 settembre presso il PalaExpo, è il frutto dell'impegno congiunto di associazioni, istituzioni e cittadini uniti dall'obiettivo comune di promuovere l'educazione, l'inclusione e la partecipazione attiva. Una giornata ricca di attività educative, culturali e ludiche, pensata per tutte le età, che offrirà ai partecipanti l'opportunità di esplorare le numerose iniziative e servizi alla persona presenti a Moncalieri. Al centro di tutto ci sono le persone e la comunità, protagoniste dell’evento.

Il FESTONE trasformerà il PalaExpo in un vero e proprio villaggio educativo: un’esposizione dei servizi che compongono Moncalieri la per le Persone mostrerà un “best of” delle attività attive tutto l’anno. Dalle ore 11:00 alle 18:30, infatti, i partecipanti potranno esplorare diverse piazze tematiche, ognuna dedicata a un aspetto specifico dell'educazione e dei servizi alla persona.

Tutte le iniziative in calendario

"Come a casa" : dedicata alle relazioni e all'incontro, a cura di Moncalieri Informa e Moncalieri Casa.

"Chiedimi se sono felice?" : focalizzata sul benessere, a cura di Moncalieri Giovane.

"Mondo Scuola" : uno spazio per educare al futuro e alla vita, in collaborazione con le scuole di Moncalieri.

"Ne ho fatte di ogni colore!" : dedicata all'esperienza e alla terza età, a cura di Moncalieri Terza Età.

"Di che colore sei?" : promuove la pace, l'inclusione e la partecipazione, a cura di Moncalieri Comunità.

"Cosa devo digitare?" : incentrata sull'informazione e i diritti digitali, a cura di Moncalieri Digitale.

"Ti accompagno" : uno spazio per educare al lavoro e alle professioni, a cura di Moncalieri Lavoro.

"Giocare per crescere": dedicata al gioco, all'arte e alla bellezza, a cura di ZOE e MicroZOE.

Il Festone e Wonder Gilli

La giornata inizierà alle 10:30 con il FesTALK dal titolo "Una città che educa", un momento di confronto e dialogo sull'educazione formale e informale con docenti, amministratori e figure di spicco nel panorama dell’educazione.

A partire dalle 11, l'Area Radio ospiterà il FestPOD, frutto della collaborazione con RBE Radio TV, un corner radiofonico per la condivisione di storie ed esperienze educative, con trasmissioni in diretta e podcast.

Alle 13, l'Area Palco vivrà delle "Note e Sapori!" di Proloco Moncalieri e Sub Aud Trio: innovativo progetto musicale che mescola elettronica e live painting, in collaborazione con Famija Moncalereisa.

Nel pomeriggio, dalle 14:30, saranno sul palco le "(Dis)avventure" a tema "disabilità, sport e musica" di Carlotta Gilli, atleta paralimpica e medaglia d'oro, e Valeria Carletti, autrice.

La giornata si concluderà con "Moncalieri Express" alle 16, un gioco interattivo e itinerante sulle opportunità educative in città.

Montagna: "Città al servizio delle persone"

Il Sindaco Paolo Montagna ha espresso grande entusiasmo per l'evento: "Continuiamo a dirlo, continuiamo a farlo: una città che funziona è una città che si costruisce a partire dalle persone, dai loro bisogni e dalle loro speranze. Questa è la Moncalieri che vogliamo”.



“C'è un altro modo di essere città: un modo che abbiamo chiamato Moncalieri per le persone. Il Festone, nato lo scorso anno dalla co-progettazione con il terzo settore, è l'appuntamento giusto per conoscere le tante opportunità e i servizi dedicati alle persone di tutte le età” afferma Silvia Di Crescenzo, Assessore alle Persone. “Dal 'Comune amico delle famiglie’ all'adozione del progetto educativo familiare fino alle esperienze modello per i bambini più fragili; in un anno abbiamo continuato a lavorare, insieme a tante associazioni, per non lasciare indietro nessuno e per coinvolgere la comunità in una partecipazione attiva".

Il Vicesindaco Davide Guida, invece, annuncia importanti novità: "Quest'anno il FESTONE è anche l'occasione per formalizzare il nostro Patto per la Scuola, un progetto senza precedenti, che unisce tutte le realtà educative di Moncalieri. Saremo orgogliosi, poi, di presentare il tempo pieno comunale, un'iniziativa unica in Italia che offre attività pomeridiane gratuite alle scuole medie e primarie, interamente finanziate dalla città"

"La Cooperativa Educazione Progetto, insieme ad al Comune di Moncalieri, Animazione Valdocco, Ker e Forcoop, prosegue con determinazione nella sfida della coprogettazione” conclude la Direttrice di Moncalieri Per Le Persone, Fabiana Brega. "Siamo convinti che questa seconda edizione del FESTONE sia un ulteriore passo verso un modo innovativo di lavorare insieme, con l'obiettivo di rispondere sempre meglio ai bisogni dei cittadini".

Informazioni