Linea 4, niente tram dallo stadio al capolinea: il bus navetta continua fino a marzo

La linea 4 rimarrà divisa tra bus e tram fino a marzo 2025. A dirlo è l'assessora ai trasporti Chiara Foglietta durante la seduta della seconda commissione che si occupava del trasporto pubblico di Mirafiori Sud, spiegando che i lavori in corso servono ad effettuare una profonda manutenzione.

"I binari della linea 4 - ha spiegato Foglietta - erano stati cementificati per il passaggio del Tour de France, poi ci sono stati problemi con la fase di affidamento della prima gara che sono stati risolti. Ora i lavori procedono regolarmente e andranno avanti fino a marzo 2025, per effettuare la manutenzione che purtroppo non è stata fatta negli anni scorsi".



Metà del percorso della linea 4 è servito da bus sostitutivi dallo scorso giugno. Inizialmente, i tram arrivavano dal capolinea Falchera fino a corso Lepanto, per poi proseguire come autobus - in partenza già da Porta Nuova - fino al capolinea sud in strada del Drosso, a causa di interventi su strada e binari e anche per il passaggio del Tour de France di luglio, per il quale sono stati coperti i binari. Da agosto, invece, il tram effettua qualche altra fermata arrivando fino in via Filadelfia e ripartendo dal capolinea provvisorio di Corso Sebastopoli, all'altezza dello stadio Olimpico Grande Torino.

Il bus sostitutivo parte dalla fermata di Porta Nuova - in via Sacchi angolo corso Vittorio Emanuele II - e arriva fino al capolinea Castello di Mirafiori. Per scendere dalla navetta e salire sul tram sono previste punti di interscambio tra i due mezzi alle fermate Sebastopoli, Filadelfia, Sommelier, Pastrengo e Stati Uniti, oltre che Porta Nuova.



La spiegazione del futuro della linea 4 rientrava in un discorso più generale effettuato da GTT, consiglieri comunali e la Circoscrizione 2 sul problema dei mezzi di trasporto di Mirafiori Sud. I residenti criticano l'offerta delle linee che passano dal quartiere, lamentando lunghe attese, tragitti troppo lenti e collegamenti mancanti.

L'assessora Foglietta ha promesso di provare a ragionare, con l'azienda dei trasporti e la Circoscrizione, su come migliorare passaggi e tempi di percorrenza in quello che è il quartiere con la popolazione più vecchia della città.