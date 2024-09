Gestione sostenibile e innovativa di cultura e spettacolo: il Poli in campo con due progetti finanziati dal Pnrr

Il settore della cultura e dello spettacolo, comprese le attività legate all’organizzazione di eventi e la produzione, è in continua crescita e ha un impatto significativo per lo sviluppo economico e sociale dei territori. Tuttavia, le attività culturali sono allo stesso tempo portatrici di un forte impatto sull’ambiente, in termini di consumo di risorse ed energia, di emissioni climalteranti e di alterazione degli ecosistemi. La transizione verso una gestione sostenibile e innovativa del settore si pone il duplice obiettivo di ridurre l’impronta sull’ambiente e contribuire in maniera innovativa allo sviluppo locale.

Sulla transizione ecologica del settore della cultura e dello spettacolo il Politecnico di Torino, grazie alle competenze trasversali sviluppate nell’ambito del Green Team di Ateneo e alla presenza, nella propria offerta formativa, del Corso di Laurea in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione, è sceso in campo presentando due progetti nell’ambito del “Bando Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione ecologica-TOCC”, istituito nella cornice del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza grazie ai fondi europei Next Generation EU. I due progetti presentati, e finanziati con un contributo complessivo di 357mila euro, sono ESTE (Eventi Sostenibili e Transizione Ecologica per gli Eventi Culturali) e INFO-CC (Innovazione e Formazione per una Transizione Green nel Settore Culturale e Cinematografico). L’obiettivo è appunto quello di aiutare le aziende e le istituzioni che operano in questo settore chiave del nostro Paese ad adottare buone pratiche verso la transizione green.

“Il nostro Ateneo, attraverso il Green Team, è in prima linea nel campo della transizione ecologica e offre supporto anche a enti e istituzioni esterne, sperimentando, innovando e capacitando diverse comunità di pratica – spiega la professoressa Patrizia Lombardi, Vicerettrice per Campus sostenibile e Living Lab del Politecnico di Torino, coordinatrice dei due progetti - I due progetti PNRR capacity building fanno riferimento ad un contesto, quello cinematografico e dello spettacolo, di assoluta rilevanza nel contesto locale, nazionale ed internazionale, ma caratterizzato da un elevatissimo impatto ambientale, con produzione annua di emissioni climalteranti pari a quelle di una grande città.”

I due progetti nel dettaglio:

Eventi Sostenibili e Transizione Ecologica degli Eventi Culturali (ESTE)

Per il progetto ESTE – della durata prevista di sei mesi - i risultati comprendono la pianificazione di eventi e festival sostenibili, progettati secondo un approccio olistico alla sostenibilità e comprensivi degli elementi affrontati durante il percorso di formazione. Lo sviluppo, da parte del Green Team di Ateneo, dello strumento della checklist eventi sostenibili rappresenta un supporto per includere le istanze di sostenibilità necessarie alla gestione “green” di un evento, dalle prime fasi di progettazione fino al monitoraggio e alla restituzione dei traguardi raggiunti, con un’attenzione particolare alla realtà delle Case del quartiere della città.

Le linee guida e la checklist sono state sviluppate all’interno del gruppo di lavoro, a partire dalla sperimentazione avvenuta lo scorso settembre 2023 nell’organizzazione del convegno internazionale del Forum Acusticum-Acustics for a green world che si è svolto presso il Politecnico di Torino e arricchite successivamente dal lavoro svolto nell’ambito della Rete dedicata agli Acquisti Pubblici Ecologici coordinata da Città Metropolitana di Torino.

Il progetto ha come obiettivo anche la formazione di figure specializzate in grado di coordinare i diversi aspetti di sostenibilità relativi all’organizzazione di festival e spettacoli dal vivo e l’accompagnamento delle realtà del territorio nella definizione di strategie e percorsi di implementazione di soluzioni sostenibili.

Innovazione e formazione per un Transizione Green nel Settore Culturale e Cinematografico (INFO-CC)

Con una durata di due anni, il progetto INFO-SCC è orientato alla realizzazione di action plan condivisi e verificati per una transizione sostenibile delle imprese del settore della cultura, dello spettacolo e della comunicazione. In particolare, l’action plan rappresenta un documento utile a supporto della gestione dei diversi aspetti di sostenibilità in maniera olistica, individuando le possibili sinergie tra le azioni previste. L’output dell’action plan risulta, inoltre, uno strumento utile per l’ottenimento di certificazioni di sostenibilità.

Il progetto proposto si focalizza, quindi, sull’organizzazione di un percorso di innovazione e formazione rivolto a società del settore dello spettacolo e della cultura, in particolare impegnate nelle produzioni cinematografiche e nell’organizzazione di festival e rassegne. In particolare, le competenze trasversali e settoriali circa la sostenibilità raccolte e messe a sistema nel Green Team saranno adoperate per supportare i soggetti destinatari nella transizione verso un modello organizzativo e gestionale sostenibile, innovativo e rispettoso dell’ambiente, attraverso un approccio metodologicamente solido e strutturato.

Si tratta, quindi, di un percorso multidisciplinare che fa leva sulle conoscenze e le competenze presenti e coordinate all’interno del Green Team del Politecnico di Torino con lo sviluppo di percorsi dedicati ad aziende del settore individuate grazie alle collaborazioni in essere del Politecnico di Torino con la Film Commission Torino Piemonte e il Museo Nazionale del Cinema di Torino.