Il primo week end “Family day” al Paulaner Oktoberfest Cuneo

Prende il via domani, sabato 28 settembre 2024, il primo fine settimana della VII edizione del “Paulaner Oktoberfest Cuneo”, in programma presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1 a San Rocco Castagnaretta) fino a domenica 13 ottobre 2024, con i seguenti orari: il giovedì e il venerdì dalle 18 e il sabato e la domenica dalle 11. Il Luna Park, che si estenderà per 10.000 mq, sarà aperto tutti i giorni da giovedì 26 settembre a domenica 13 ottobre, dalle ore 16.

Con il “Family day”, il sabato e la domenica, la grande ruota panoramica e le altre venti coinvolgenti giostre del Luna Park saranno a metà prezzo dalle 11 alle 13 per tutti, mentre le famiglie che decidono di prenotare pranzo avranno in aggiunta il pranzo gratuito per il primo bambino e un carnet di 21 biglietti a metà prezzo per le attrazioni per ogni bambino prenotato, allungando così l’orario di divertimento fino a metà pomeriggio. Per andare incontro alle famiglie, infatti, gli organizzatori della Sidevents hanno deciso di estendere il “Family day” fino alle ore 16 per chi prenota pranzo nei tre week-end.

Gli appuntamenti del fine settimana

Domani, sabato 28 settembre, l’area garden sarà operativa già dalle 15, con l’intrattenimento per famiglie di Mago Trinchetto fino al tardo pomeriggio, a cui seguirà nuova musica grazie alla avvicendamento di Radio Piemonte Sound e Dj Reghe.

Il padiglione principale, invece, sarà aperto dalle 19 con l’accompagnamento dei Kuni Kumpel che lasceranno poi il posto alla travolgente discomusic dei Discoinferno, dalle 23.30.

Domenica 29 settembre, invece, già dall’ora di pranzo, nel padiglione principale, gli ospiti saranno invitati ad alzare i boccali con i Kuni Kumpel che proseguiranno con la loro proposta di canti tipici bavaresi e rivisitazioni di brani italiani, fino a sera con, in chiusura, il dj set di Schiffer.

Nell’area garden, alle 10, come da tradizione domenicale dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera, si svolgerà la Santa Messa e, a seguire, ci sarà il primo moto raduno con l’arrivo del Vespa Club e dei più iconici scooter del mondo. Sempre nel garden, dalle 16, ci saranno musica e intrattenimento con la baby dance dalle 14, seguita, dalle 16 dallo spettacolo “Let’s rocks” e da dj Toni dalle 18. In serata, un affascinante spettacolo pirotecnico concluderà con il botto il primo fine settimana del "Paulaner Oktoberfest Cuneo" 2024.

Come raggiungere l’evento

Per raggiungere San Rocco Castagnaretta dal centro cittadino di Cuneo sarà disponibile una navetta gratuita e due folkloristici trenini, affinché i partecipanti possano muoversi dal centro città al luogo dell’evento, lasciando a casa l’auto e godendosi a pieno Luna park, intrattenimento e festeggiamenti. Inoltre, per migliorare la viabilità in ingresso e in uscita, il parcheggio sarà allestito nel terreno lungo corso De Gasperi, situato sulla sinistra viaggiando da Cuneo verso Borgo San Dalmazzo. È previsto, inoltre, un parcheggio riservato per le persone con disabilità e due ingressi al parcheggio in base alla zona di arrivo, in modo da ridurre congestionamenti in entrata e in uscita.