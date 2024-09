Laura Adduce eletta Vicepresidente della Terza Commissione del Comune di Rivoli

"Con grande senso di responsabilità e orgoglio, annuncio la mia elezione a Vicepresidente della Terza Commissione del Comune di Rivoli. Anche dai banchi dell’opposizione, il mio impegno per la nostra città rimane invariato: continuerò a lavorare con dedizione per il bene della comunità", ha dichiarato Laura Adduce, ex vicesindaco di Rivoli ai tempi della Giunta Tragaioli..

"La Terza Commissione si occupa di lavoro, problemi sociali, turismo, cultura, istruzione e sport, molti dei quali facevano parte delle mie deleghe come Vicesindaco nella scorsa legislatura. Questi settori sono fondamentali per il futuro di Rivoli, e il mio obiettivo è portare avanti proposte concrete che rispondano alle reali esigenze della città - prosegue Adduce - Nonostante il mio ruolo in opposizione, sono convinta che, se accolte dalla maggioranza, le mie proposte possano contribuire al miglioramento della nostra città. Il benessere di Rivoli e dei suoi cittadini rimane la mia priorità, e farò tutto il possibile per promuovere politiche che favoriscano uno sviluppo inclusivo e sostenibile".

"Ringrazio di cuore chi ha riposto fiducia in me. Con la stessa passione che mi ha sempre guidata, affronterò questa nuova sfida con l’obiettivo di costruire una Rivoli migliore per tutti", conclude Adduce.