A Campidoglio torna per la 37° volta la Festa dell'Uva: tutte le informazioni sull'evento di via Nicola Fabrizi

Via Nicola Fabrizi sta per ritrovare uno dei suoi appuntamenti più attesi: domani, domenica 29 settembre, andrà infatti in scena la 37° edizione della Festa dell'Uva. Dalle 9 alle 20 la strada sarà chiusa al traffico nel tratto di borgo Campidoglio compreso tra corso Lecce e corso Tassoni.

Il programma

Tanti, come sempre, gli appuntamenti che andranno a comporre il ricco cartellone della giornata. Non potrà mancare, alle 16.30, la tradizionale esperienza con la pigiatura dell'uva, affiancata dal consueto mercatino con bancarelle di prodotti tipici, artigianato e molto altro. Anche i negozi della presenti sulla via resteranno aperti per l'occasione, mentre lungo il percorso si potrà assistere a momenti di spettacolo e animazione per grandi e piccoli.

Le iniziative culturali

Molte, come consuetudine, le iniziative culturali: su tutte la 5° Mostra Mercato del Comitato Editori Piemonte, con il coordinamento di Voglino Editrice, e la visita guidata “teatrale” al Museo d'Arte Urbana di Torino “Mau for All”, studiata appositamente per essere accessibile a persone con disabilità sensoriali e dedicata quest'anno al fondatore del MAU Edoardo Di Mauro, recentemente scomparso.