Diverbio alla fermata del bus a Santa Rita: un uomo di 52 anni accoltellato. Preso l'aggressore

Un fendente alla fermata del bus, poi un calcio mentre la vittima si trovava a terra. E' successo nel pomeriggio di ieri a Santa Rita, a una delle paline dove fanno sosta i mezzi GTT lungo corso Sebastopoli.



Ancora incerti i motivi che hanno portato al diverbio che ha visto un uomo di 52 anni venire accoltellato da un altro uomo di 20 anni più giovane. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia che passavano in quella zona e che sono riusciti a bloccare l'aggressore.



Il ferito è stato portato in ospedale e affidato alle cure dei medici, non si trova in pericolo di vita.