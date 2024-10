A Vinovo l'ottobre del trotto inizia con il Criterium Torinese

Per tutti quelli che possiedono, allevano, allenano e interpretano trottatori, ci sono obiettivi chiari fin da subito e quando in pista scendono i puledri è sempre un bel vedere. Succederà di nuovo all'Ippodromo di Vinovo con la riunione di mercoledì 2 ottobre. Otto corse in programma, al via dalle 15.30, ma una in particolare suscita interesse. Il programma prevedeva il doppio Criterium Torinese per i maschi e le femmine, ma la presenza ingombrante del dominatore finora della categoria, Ginostrabliggi allenato da Philippe Allaire, ha fatto fuggire tutti gli altri maschi e con soli 4 partenti era impossibile far partire la corsa, anche se non è responsabilità di Hippogroup Torinese. Ma in compenso ci saranno le femmine, con una vetrina tutta per loro in una corsa con dotazione di 30.030 euro sulla distanza del miglio.

Saranno sette dietro le ali dell’autostart e favori del pronostico che vanno a Gasoline Bar, portacolori della Chicolindo allenata da Tiberio Cecere e interpretata come sempre dal driver di casa Santo Mollo. Tre vittorie consecutive e un secondo posto al debutto ne fanno una cavalla molto stimata non solo dal suo entourage che comunque presenterà anche Giorgia Jet con Andrea Guzzinati alle guide. L’avversaria principale di Gasoline sarà Goldie Home, l’imbattuta cavalla di Holger Ehlert con Roberto Vecchione in sulky, vincitrice quest'anno a Modena, Montecatini e Follonica. Per i cavalli di “casa” Marco Smorgon presenta Ginger Wise As reduce dalla vittoria di Modena e molto stimata dal team, così come Edoardo Loccisano con Giulia Play.

Ma sarà in generale un pomeriggio di assoluto livello, come dimostra ad esempio la quarta prova del 'Challenge Roberto Andreghetti' che può essere tranquillamente definita un mini gran premio. Favori per Diamond Francis, che in questo periodo vola con Andrea Farolfi alle guide: al via con un ottimo numero 3 potrà dimostrare tutte le sue caratteristiche. Numero invece scomodo per il rivale Dubhe Prav, al quale il 7 complicherà il percorso. Rientra il campione Bepi Bi, vincitore del 'Mangelli 2020' a Vinovo, in coppia con Federico Esposito che ritrova nell'occasione. E torna anche Boccadamo, team Ehlert-Vecchione, altro soggetto di immensa qualità, così come Demetrio che ritorna in Italia dopo la parentesi francese, per una corsa che si prevede combattutissima.

Nella corsa per i gentlemen, favori per Ettore Ross alfiere di Andrea Guzzinati affidato a Marco Castaldo. Come al solito attivi i bar e il ristorante panoramico HippoBreak, con ingresso gratuito e libero per tutti. Il trotto tornerà poi a Vinovo mercoledì 9 ottobre, sempre in pomeridiana.