Settimana dell’Allattamento Materno, il Consultorio del Polo Sanitario si sposta alla Reggia di Venaria

In occasione della Settimana dell’Allattamento Materno il Consultorio del Polo Sanitario di Venaria Reale si sposta temporaneamente alla Reggia di Venaria: si tratta di un’iniziativa inedita e particolarmente significativa che rafforza il legame tra il mondo della Cultura e della Sanità, proponendo l’incontro con l’arte e la bellezza come risorsa per il benessere dei bambini e delle famiglie.

Le attività si svolgono su prenotazione dal 1° al 4 ottobre secondo questo programma: Martedì 1° ottobre: ore 10-12 Attività di puericultura Mercoledì 2 ottobre: ore 10-12 Massaggio infantile Giovedì 3 ottobre: ore 10-12 Consigli per l'allattamento Venerdì 4 ottobre: ore 16-18 Incontri di accompagnamento alla nascita.

L'iniziativa in collaborazione con ASLTO3 e Nati con la Cultura.

Per altre informazioni: consultorio.famigliare.venaria@aslto3.piemonte.it