Cavour avrà un micronido pubblico grazie ai fondi del Pnrr

Sorgerà ai piedi della Rocca e ospiterà 20 bambini. Il Comune di Cavour sta lavorando alla creazione di un micronido nella zona di via Barge, ai piedi della Rocca, dove c’è un prato. Il progetto preliminare è stato presentato nella seduta del Consiglio Comunale di mercoledì 25 settembre.

“L’idea è di offrire un servizio pubblico alle famiglie, che possa fungere da cuscinetto alle realtà private presenti – spiega Sergio Paschetta, sindaco di Cavour –. Crediamo fortemente nel valore del servizio pubblico e nella sua capacità di rispondere alle esigenze della nostra comunità, un servizio che possa fungere da alternativa o complemento alle strutture private già esistenti nella zona”. Dal Pnrr è arrivato un finanziamento di 480.000 euro a cui il Comune deve aggiungerne altri 180.000 circa.

Assegnata nel mese di giugno la progettazione, il preliminare è stato steso nei mesi di luglio e agosto dallo Studio Ffwd Architettura di Ivrea. Mentre il cantiere dovrà essere affidato entro ottobre.

La scelta di via Barge, oggi usata come parcheggio sterrato, è dovuta al fatto che l'area è soleggiata e ai piedi della Rocca: “Il terreno complessivamente ha un dislivello, ma la soluzione presentata prevede lo spazio per i parcheggi nella parte più alta, vicino alla strada e il nido in quella più bassa”, dettaglia il consigliere Massimo Fenoglio.

Il nido sarà dotato di due ampi soggiorni, due aree destinate al riposo, servizi igienici, inclusi bagni per persone con disabilità, e spazi riservati al personale, come cucina, lavanderia, aula insegnanti e servizi igienici. All’esterno la zona adibita al parcheggio di macchine e bus.