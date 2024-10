Furto con strappo, due giovani arrestati in zona Porta Palazzo dopo il furto di una collanina

Due giovani marocchini, di 20 e 24 anni, sono stati arrestati dalla polizia per furto con strappo in concorso. L'arresto è avvenuto nel corso di un pattugliamento di routine in corso Regina Margherita, quando i poliziotti del Commissariato Dora Vanchiglia hanno notato i due comportarsi in modo sospetto. Approfittando di una donna distratta dal telefono, i ragazzi hanno tentato il colpo, strappandole dal collo una collanina e fuggendo velocemente, ma il tempestivo intervento degli agenti ha permesso di bloccare l'azione sul nascere.

Il giovane responsabile del furto è stato bloccato immediatamente, il secondo è stato individuato dopo che aveva tentato di nascondersi in un bagno all’interno di un condominio.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno recuperato la collanina rubata e trovato in possesso dei due anche 1.200 euro in contanti, somma della quale non hanno saputo fornire spiegazioni convincenti. Entrambi i giovani sono stati arrestati.