Treni da incubo: mattinata difficile per chi doveva viaggiare, ritardi anche di ore

Treni da incubo: mattinata difficile per chi doveva viaggiare, ritardi di ore

Mattinata da incubo per chi doveva spostare o andare al lavoro usando i mezzi ferroviaria. Sono stati decine i treni cancellati o quelli che hanno viaggiato con forti ritardi.

Guai a Roma e sulla Torino-Bardonecchia

Alle 6 è andata in tilt la linea Torino-Bardonecchia, per un problema alle infrastrutture in galleria tra Salbertand e Chiomonte, mentre meno di mezz'ora dopo si è registrato un grosso guasto a Roma, che a catena ha causato rallentamenti all'alta velocità e alla circolazione verso il Sud.

Con tutti questi problemi, hanno viaggiato a scartamento ridotto anche i convogli in partenza, con numerose problematiche segnalate ancora verso le ore 13.

Allarme e problemi rientrati verso le ore 13

Intanto poco fa pare essere stato risolto il problema alla stazione di Roma, preceduto dalla soluzione del guaio sulla Torino-Bardonecchia: nel primo pomeriggio la situazione dovrebbe quindi normalizzarsi, col passare del tempo.