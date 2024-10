A Villa Chiuminatto, la Milonga del Bene con i campioni europei di tango Sara Lupparelli e Byron Torres

Sara Lupparelli e Byron Torres sono i Campioni europei di Tango Escenario (da palcoscenico) 2023 e i protagonisti della terza edizione della Milonga del Bene a Villa Chiuminatto. I due ballerini di Foligno, della compagnia internazionale pluripremiata A Puro Tango, saranno accompagnati dal vivo dai musicisti dell’Orchestra F31, direttamente da Medellín, Colombia. Nello specifico, si esibiranno Marco Blandón Correa alla fisarmonica, Diana Carolina Granda al piano, Sofia Alvarez Aponte al contrabbasso, Sebastián Montoya Vallejo al violino e il tenore Carlos Adolfo Habiague, tra i massimi esponenti nei festival di tango più rappresentativi dell’Argentina.

Sara Lupparelli è italiana, ma ha studiato 5 anni tango a Buenos Aires. Byron Torres è colombiano, ma vive in Italia dove si trovava in tournée quando è scattata l’emergenza sanitaria Covid-19. Insieme hanno vinto nel 2021 il Campionato italiano della Fids con il brano “Tierra Querida” che ha dato il nome alla loro scuola di tango a Foligno, sono stati poi finalisti ai Mondiali di Tango di Buenos Aires 2022 e Campioni europei di Tango Escenario 2023. Byron Torres, inoltre, è stato Campione più volte in Colombia nelle categorie “Tango de Pista” e “Tango Escenario” e due volte Campione del Mondo con la compagnia A Puro Tango.