Teatro Stabile, "Custodire la scena" e "Memorabilia": due mostre che raccontano il patrimonio archivistico del Centro Studi

Nell’ambito della celebrazione del cinquantesimo anno di attività del suo Centro Studi e del progetto Corpus – Fare Memoria (sostenuto con contributo Progetti Speciali 2024 Teatro del Ministero della Cultura), il Teatro Stabile di Torino, con la curatela di ARTECO (Alessandra Messali e Beatrice Zanelli), presenta due mostre dedicate al racconto dell’enorme patrimonio archivistico custodito al Centro Studi, che sin dalla sua nascita nel 1974 si dedica alla raccolta e alla conservazione di documenti e testimonianze teatrali. Dal 2009 il Centro Studi è inoltre riconosciuto, e come tale finanziato, Istituto di Ricerca per Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e gestisce una biblioteca specialistica di oltre trentamila volumi.

I due percorsi espositivi sono: Custodire la scena, che verrà inaugurata il 5 ottobre al Teatro Carignano, e memorabilia, visitabile dal 18 ottobre alle Fonderie Limone di Moncalieri.

A questi due percorsi si affianca, inoltre, l’installazione interattiva Thanks Danny (T. D.) Piano, ispirata a Novecento di Alessandro Baricco e dedicata alla memoria del suo interprete più celebre, Eugenio Allegri. L’installazione, realizzata da Fabio Del Galdo, allievo dell’Accademia Albertina di Belle Arti, avrà sede nel foyer del Teatro Gobetti e sarà fruibile a partire dal 1° ottobre, in occasione dell’apertura della programmazione 2024/2025 della sala di via Rossini.

INFO

Dal 5 ottobre 2024 al 13 luglio 2025 CUSTODIRE LA SCENA, Teatro Carignano

Dal 18 ottobre 2024 al 4 giugno 2025 MEMORABILIA, Fonderie Limone di Moncalieri

Dal 1° ottobre 2024 al 13 luglio 2025 THANKS DANNY (T.D.) PIANO, Teatro Gobetti



Le mostre sono visitabili gratuitamente in occasione degli spettacoli programmati nella Stagione 2024/2025 dello Stabile di Torino a partire da un’ora prima dell’inizio delle recite, fatta eccezione per il 5 e 6 ottobre in cui Custodire la scena sarà visitabile anche in orario di apertura della biglietteria, sabato dalle 13.00 alle 19.00 e domenica dalle 14.00 alle 19.00. La visita delle mostre è inserita, a seconda dei luoghi, nei percorsi a pagamento Scena aperta (Teatro Carignano), Preshow (Fonderie Limone Moncalieri) e Oltre la Scena (Centro Studi TST, via Rossini 12).

INFO BIGLIETTERIA

Biglietteria: Teatro Carignano, piazza Carignano, 6 – Torino

Tel: 011 5169555 – Numero Verde: 800 235 333 – email: biglietteria@teatrostabiletorino.it Orario: da martedì a sabato dalle 13 alle 19, domenica dalle 14 alle 19. www.teatrostabiletorino.it