L’ ‘uomo in fuga’ Mario Rostagno protagonista dei ‘7 ponti resistenti’

Una passeggiata e uno spettacolo del gruppo Costruire Cantando per esplorare luoghi e vicende della Resistenza. Quest’anno il ricordo di ‘7 ponti resistenti’ è rivolto alla storia del partigiano Mario Rostagno.

La Resistenza di Rostagno inizia a Venezia, lontano dai suoi territori di origine. Lì viene catturato una prima volta dai tedeschi. Riesce a scappare e torna sulle montagne della val Chisone e di Gran Dubbione in particolare. “Qui diventa un capobanda, è in primo piano, ricercato, viene tradito da un compagno, c’è quindi un nuovo arresto e una nuova fuga. Infatti, il titolo dello spettacolo che proponiamo è ‘Un uomo in fuga’”, spiega Loredana Prot, del gruppo Costruire Cantando, che si occupa della scenografia e della regia. “Anche in seguito ai rastrellamenti la sua fuga continuerà. Il suo contributo alla Resistenza sarà importante” ricorda.

Negli anni lei ha raccolto delle testimonianze dell’epoca, da cui ha attinto per le storie raccontate negli anni durante la manifestazione.

“Questa verrà narrata con l’aiuto di musiche e luci. La particolarità dello spettacolo è che ci sono tante voci narranti, c’è il protagonista che interpreta il partigiano e poi tutti i vari personaggi che gli ruotano intorno”. Le vicende saranno dunque rappresentate proprio nei luoghi in cui sono avvenute. Lo spettacolo si terrà al buio e sarà accompagnato da un gioco di pile e da musica dal vivo, con brani della tradizione e brani moderni.

Con questa iniziativa si cerca soprattutto di avvicinarsi ai giovani: “Il problema grosso del fare memoria, cosa che io ritengo importantissima soprattutto in questo momento, è che poi ci si ritrova con le stesse persone che già condividono questi valori. Invece è ai giovani che bisogna trasmettere la memoria di quello che è stato”, sottolinea Prot.

Coordinata dalla Pro Loco, la manifestazione di domani, sabato 5 ottobre, vede la collaborazione di più associazioni ed enti locali, come Costruire Cantando, Cai, Aib, e Anpi, con patrocinio del Comune e sostegno di privati.

“L’iniziativa è nata nel 2020 per valorizzare la storia e il territorio, in particolare il vallone del Gran Dubbione, che fu teatro di molte gesta eroiche dei partigiani” precisa Guido Rostagno, presidente dell’Anpi Pinasca. “Già in passato ci si è concentrati sulle vicende di alcuni partigiani, ad esempio Rocco Galliano, a cui è dedicata una via a Pinasca. Nei primi anni, prima dello spettacolo nell’area del Gran Dubbione, lungo la salita a piedi c’erano degli attori di Costruire Cantando che raccontavano una parte di storia. Poi per ragioni di tipo logistico negli ultimi anni si è deciso di fare la camminata per chi vuole, ma di concentrare la parte dello spettacolo nell’area del Gran Dubbione”.

Per i camminatori dunque l’appuntamento è alle 15 al Ponte Annibale a Dubbione, da dove inizia l’antica mulattiera. I partecipanti saranno accompagnati dai volontari del Cai. Chi non può salire a piedi può raggiungere la borgata con la macchina. Per tutti l’appuntamento è invece alle 18 davanti al ristorante della Beppa. Da qui, con una breve passeggiata, si raggiungerà il piazzale antistante la chiesa di Serremoretto, dove andrà in scena ‘Un uomo in fuga’ alle 19,30.

A fine rappresentazione ci sarà un momento conviviale nel cortile della chiesa con gofri e qualche sorpresa legata alla tradizione di Gran Dubbione, come il ‘cafè a la casarola’!

A tutti i partecipanti è richiesto di dotarsi di torce o pile frontali, abbigliamento adatto alla quota, calzature adatte per escursionismo. Per i camminatori, dopo il momento convivale, il ritorno a valle potrà essere effettuato usufruendo di un servizio navetta oppure con un’escursione notturna, sempre con accompagnamento dal Cai.

È gradita la prenotazione per camminata e spettacolo, telefonando ai seguenti numeri in ore serali: Fabio Sanmartino 3921650923 o Michele Ferrero 348 2539907. In caso di maltempo la manifestazione verrà rimandata a data da destinarsi.

