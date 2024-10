Piscina si veste a festa, accogliendo i nuovi residenti

Per Piscina sarà un fine settimana di musica, sport e arte, in occasione della Festa patronale Madonna del Rosario e della terza edizione della Fiera Agronomica. Verrà anche dato il benvenuto ai nuovi residenti nel Comune.

“Abbiamo pensato di accogliere gli ultimi arrivati a Piscina, coloro che hanno preso residenza nel 2024. Sono più di 100. È una novità di quest’anno Abbiamo mandato un invito, perché volevamo creare un’occasione per poter presentare i servizi che ci sono in paese e le associazioni”, indica il sindaco Cristiano Favaro, parlando della Festa dell’Accoglienza che ci sarà oggi, venerdì 4 ottobre, alle 18 in piazza Suardi.

Sul versante artistico, sabato 5 ottobre dalle 15 si potrà visitare la mostra fotografica di Valter Magnano ‘La maschera di Ferro’ nel salone polivalente delle scuole di viale Calvetti. In piazza Suardi verranno inaugurate due nuove opere di arte contemporanea di Matilde Domestico e Samuele Di Blasi alle 16,30 e alle 17 si aprirà la mostra dedicata ai due artisti e alle opere nella sede del Museo Piscina Arte Aperta in piazza Buniva.

Per quanto riguarda lo sport, sempre sabato, alle 18, in piazza Buniva si terrà la dimostrazione del Karate Piscina. Per sabato, domenica e lunedì pomeriggio, alle 14, sono previste invece agli impianti sportivi le gare di bocce a baraonda a coppie, aperte a tutti escluse le categorie A e B.

Domenica 6 ottobre la giornata sarà in primo luogo dedicata alla Fiera Agronomica, in piazza 31 Maggio, con l’esposizione dei macchinari per l’agricoltura e con una parte dedicata al mercato. Alle 10,30, inoltre, si terrà il raduno delle Fiat 500 e di auto e trattori d’epoca. Alle 16,30 verrà presentato al salone parrocchiale in piazza Buniva il romanzo ‘Io, truffatore. La rocambolesca storia di un giovane lestofante’ di Vincenzo Tancredi, poliziotto a servizio della sezione ‘Fasce deboli’.

Da venerdì a domenica tutte le serate si concluderanno con la possibilità di cenare in piazza 31 Maggio e a seguire musica nella tensostruttura coperta.

Per lunedì 7 al Centro Anziani è stata organizzata la Festa dei Nonni, che come tutti gli anni si terrà il lunedì successivo alla chiusura dei festeggiamenti del paese. I nonni verranno accolti da un rinfresco e da un momento di musica insieme. Per la sera, alle 20,30, è prevista la processione per le vie del paese in onore della compatrona di Piscina, la Madonna del Rosario.

Le iniziative organizzate non si fermeranno al fine settimana della Festa Patronale, ma continueranno per tutto il mese di ottobre. Per domenica 27 ottobre è in programma una gara di pesca al Lago delle Moie a Frossasco, mentre lunedì 21 e giovedì 24 ottobre, in piazza Buniva 5, sarà possibile effettuare il tesseramento a UniTre e conoscere il catalogo dei corsi offerti per l’anno 2024/2025. Le lezioni inizieranno il 28 ottobre e si terranno il lunedì e il giovedì fino ad aprile.