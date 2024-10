La Fiera Nazionale della Trippa inaugura a Moncalieri la seconda edizione di Gusto Festival

Moncalieri si conferma città che ama gli eventi e la buona tavola. Così, forte del successo registrato lo scorso anno, parte in questo weekend parte la seconda edizione di Gusto Festival, la kermesse che punta a valorizzare la cultura gastronomica di un territorio ricco di storia e di tradizioni radicate nel tempo.

Fiera Nazionale della Trippa al PalaExpo

L'ottobre dei sapori, promosso dalla Città, parte con un omaggio alla pregiata Trippa di Moncalieri, famosa fin dal Medioevo, cucinata nel pentolone da 25 quintali e la caratteristica Cerimonia del suo assaggio della Confraternita dla Tripa. Sabato 5 e domenica 6 ottobre il PalaExpo diventa la casa che ospita la Fiera Nazionale della Trippa, con la presenza di stand con trippa moncalierese e lampredotto toscano, gastronomici ed alimentari, salati e dolci, anche vegetariani, bevande alcoliche ed analcoliche, espositori artigianali, hobbistici e di altro ancora.

La Trippa alla Savoiarda (con le verdure) comincia la sua preparazione domenica 6 ottobre, quando al PalaExpo è ancora notte e alle prime luci dell’alba parte la cottura a legna.

Alle 10 la Fiera apre i battenti e le maestranze della Tripa d’Muncalè mescolano senza sosta, con enormi posate, la trippa nel pentolone.

La curiosa cerimonia di assaggio ufficiale è prevista alle ore 12,30 da parte della Confraternita della Trippa di Moncalieri che, decretando la corretta cottura, dà il via alla distribuzione del piatto tipico.

Cibo ma anche intrattenimento e musica

E poi ancora dimostrazioni per scoprire informazioni utili per sé della Croce Rossa Italiana, Cerimonia Gemellaggi Enogastronomici di Moncalieri, animazioni bimbi con giochi e laboratori creativi, anche di inglese, musica e pista per ballare, esibizioni di balli da sala e di danza del ventre, lo specialista di Trippa nel Mondo Indro Neri, elezione di Miss, Mister e Lady Fiera, TriPParty con le canzoni richieste che fanno battere forte il cuore, la Special Disco Night ed altro ancora.

Con l'obiettivo di un intrattenimento per tutti, giovani e meno giovani, appassionati culinari e famiglie.