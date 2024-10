Lavori in corso e strade chiuse: interruzioni sulle provinciali 144 a Tetti Rolle, 170 di Massello e 65 a Pecco

È prorogata sino a venerdì 11 ottobre la chiusura della Strada Provinciale 144 di Santa Maria al km 2+400 . La proroga è stata formalizzata con un’Ordinanza della responsabile della Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino, volta a consentire l’ultimazione dell’intervento dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po sul torrente Chisola per la mitigazione del rischio in prossimità dell’abitato di Tetti Rolle. Tale intervento comporta un’interferenza con la carreggiata della SP 144.

Per consentire l’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza del versante sovrastante la Strada Provinciale 170 di Massello, è prorogata fino a sabato 12 ottobre la chiusura al transito della SP 170 dal Km 3+050 al Km 4+400, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18 per tutte le categorie di utenti, eccetto mezzi di soccorso e di emergenza. Durante le fasce orarie di chiusura, sarà consentito l’accesso alle aree di cantiere allo scuolabus a servizio dell’Istituto Comprensivo Cirillo Gouthier di Perosa Argentina, ai mezzi e al personale delle ditte impegnate nei lavori, a seguito di accordi presi con il responsabile del cantiere.