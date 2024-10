7 ottobre, a Torino stop dal Questore alle manifestazioni pro-Palestina: "Timore di azioni lesive"

La richiesta è di spostare le proteste in altri giorni: divieto di cortei (immagine di repertorio)

A Torino stop alle manifestazioni pro Palestina in programma il prossimo 7 ottobre, promosse in occasione dell'anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele che ha "incendiato il Medioriente". Il neo Questore Paolo Sirna ha infatti prescritto ai comitato organizzare di spostare eventuali proteste, che non potranno essere fatte sotto forma di corteo, ma solamente "statica".

Anniversario dell'attacco

"Lo svolgimento di predette manifestazioni si collocano, - spiegano da corso Vinzaglio - infatti, nella cornice di una ampia e diffusa mobilitazione indetta nel ricordo del primo anniversario dell’attacco allo Stato di Israele da parte delle frange palestinesi riconducibili al movimento di Hamas sfociato nell’uccisione, il 7 ottobre dello scorso anno, di numerose vittime e nel rapimento di altrettante persone alcune delle quali decedute durante il conflitto".

Timore di "azione lesive"

Di qui il timore -vista la data fortemente simbolica in coincidenza con l'attacco di Hamas - che si registrino disordini ed "azioni lesive". A Torino era prevista una fiaccolata alle 20 in piazza Castello, promossa da diverse associazioni pro-Palestina (Torino per Gaza, Intifada Studentesca, Bds Torino,...).