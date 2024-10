Dal circo alla danza: il Bosco urbano di Pinerolo diventa palcoscenico

Si parte oggi, sabato 5 ottobre, alle 16, con la scuola di circo Pirilampo di Macello che propone lo spettacolo ‘Attraverso gli specchi’ a cui seguiranno altri due eventi nella cornice del Bosco urbano partecipato. L’area verde tra i palazzi di via Novarea e via Einaudi a Pinerolo ospiterà il 13 ottobre, alla stessa ora, Naturadanza con il suo ‘Dell’origine’, un atto poetico danzato per corpo e per natura.

Mentre il 23 novembre, alle 15,30, il teatro cittadino Il Moscerino di Samuel Dossi e Marta De Lorenzis porterà in scena ‘Intervista mista’, un reading inedito e surreale per voce e vegetali. Agli spettacoli si potrà portare una sedia, un cuscino o un telo da poggiare sul prato per sedersi.