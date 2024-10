Il Liceo valdese ha inaugurato l’anno scolastico 2024/2025 parlando di sport

Al Liceo valdese di Torre Pellice lo sport è sempre più importante. Ed è nel suo segno che si è aperto l’anno scolastico 2024/2025 nell’aula sinodale della Casa valdese, dove Mauro Berruto – ex commissario tecnico della nazionale di pallavolo maschile e deputato – ha tenuto un discorso su ‘Sport e democrazia’ sabato scorso. “Il messaggio destinato a tutti gli studenti, non solo quelli iscritti all’indirizzo scientifico sportivo, è che l’attività fisica è di fondamentale importanza per il benessere psico fisico e quello sociale” commenta la preside, Alessia Passarelli. A luglio, al ‘Valdese’ si sono diplomati i 12 studenti che si erano iscritti all’indirizzo sportivo il primo anno della sua introduzione: “L’attivazione di questo percorso di studi ha dato nuovo spirito al Liceo: del nostro centinaio di studenti infatti 37 hanno scelto questo indirizzo – rivela Passarelli –. Tuttavia anche gli altri indirizzi confermano la loro ‘attrattività’ come il linguistico che ha un numero quasi pari di frequentanti”.

L’aumento del numero di iscritti che da due anni permette di creare 2 classi prime si è tuttavia arrestato: “Sono 13 i nuovi iscritti, circa la metà proprio allo ‘sportivo’. Con questi numeri è stato possibile creare solo una classe ma non mancano i motivi di soddisfazione. Mentre le 2 prime dell’anno scolastico 2022/2023 erano diventate un’unica seconda, quelle del 2023/2024 si sono invece replicate nell’anno successivo. Segno che sono diminuiti gli abbandoni e le bocciature”.

Passarelli sottolinea come c’è chi si iscrive al Liceo valdese dopo aver provato altri tipi di scuole: “Arrivano in corso d’anno spesso scegliendoci per il nostro essere ‘comunità scolastica’, per l’attenzione alla didattica agevolata dal numero ridotto di studenti per classe, per l’offerta di laboratori e attività extra curricolari – spiega –. Conta anche il nostro approccio non focalizzato sulle performance e sui voti ma sullo sviluppo delle potenzialità degli studenti”. Sono quindici oggi i docenti del Liceo valdese: “Sono tutti impegnati ad accompagnare i ragazzi nell’acquisizione degli strumenti e delle competenze per conoscere il mondo ma anche per diventare cittadini attivi del luogo in cui vivono”.