Nichelino celebra i primi 70 anni del circolo Primo Maggio

Una mostra ed una lunga serie di iniziative per celebrare un compleanno speciale. Nichelino vuole onorare al meglio il 70esimo anniversario della nascita del circolo Primo Maggio e per questo sabato scorso si è inaugurata la mostra “Una Storia lunga 70 anni“, primo evento di una serie di appuntamenti per festeggiare al meglio questo importante traguardo.

Nel 1954 nacque la "Casa del Popolo"

Quella che fu la “Casa del Popolo”, realizzata nel lontano dicembre 1954 dalla necessità di una generazione appena uscita dalla guerra di ritrovarsi per provare a ricostruire una comunità libera e democratica. Il Circolo, a distanza di settant’anni continua a essere presente nella vita socio culturale di Nichelino attraverso la collaborazione con tante realtà del territorio, come l’Associazione “Città Incantata”, il collettivo Nichelino Redbench, Engim Nichelino, L’Associazione “Oltre”.

Da ultime la preziosa collaborazione con Laudato si’ Stupinigi e Coldiretti Torino nel progetto comunale “Nichelino Fertile” e con l’Associazione Eufemia per l’attività del “Food Pride”. Il Circolo prosegue il suo percorso grazie all’impegno volontario e costante dei soci ed evolve di anno in anno cercando di essere presenza al servizio della cittadinanza garantendo uno spazio di accoglienza, democrazia e legalità.

Una mostra ed un partecipato incontro

Dopo l'inaugurazione della mostra, sabato si è svolto un partecipato incontro, con tanti interventi a cominciare da quello di Livio Molinengo, presidente del circolo, cui il sindaco Giampiero Tolardo ha dedicato parole cariche di affetto: "Il Presidente Molinengo ha ricordato l’importanza del Circolo Primo Maggio per la nostra comunità e questo traguardo ci spinge a guardare al futuro con la stessa forza e determinazione che ci hanno accompagnato fin dall’inizio", ha detto il primo cittadino.

All'incontro hanno preso parte anche gli assessori Alessandro Azzolina, Francesco Di Lorenzo e la consigliera regionale Valentina Cera.