Grugliasco: accolte le richieste di studenti e genitori, potenziata la linea 17  

Il Comune di Grugliasco fa sapere che, a seguito delle segnalazioni ricevute da parte di studenti e genitori, con il prezioso contributo di GTT, si sta monitorando attentamente i turni mattutini della linea 17 che collega Rivoli a Torino, passando per Grugliasco.

"Per rispondere alle esigenze dei cittadini, abbiamo introdotto delle linee di mezzi aggiuntivi “flessibili” che, in caso di esito positivo, diventeranno strutturali a partire dal 1° novembre. Questo intervento utile ad aumentare i bus a disposizione sulla linea, mira a migliorare l'efficienza del servizio per tutti coloro che utilizzano i mezzi pubblici nel nostro territorio", fa sapere l'Amministrazione.