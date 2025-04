Nuovo dosso a Bricherasio: in via Valdomenica per proteggere i residenti dalla velocità della auto

Bricherasio ricorre ad un nuovo dosso per rallentare la velocità delle auto in via Valdomenica. Parallela per un tratto alla Sp 161, la strada viene usata soprattutto da chi entra in paese evitando la rotonda davanti alla ex cantina sociale. “Via Valdomenica viene utilizzata impropriamente come pista di accelerazioni da chi vuole entrare in Bricherasio creando problemi di sicurezza agli abitanti delle case che si affacciano proprio in prossimità dell’incrocio” spiega il sindaco Simone Ballari.

Quello posizionato la scorsa settimana è il terzo dosso in via Valdomenica, ce n’è anche uno all’altezza della chiesa di Cappella Moreri e uno più a monte. “Era necessario provvedere ad un terzo in questa posizione perché i residenti in zona da anni segnalano i rischi in cui incorrono soprattutto uscendo dalla loro abitazione per immettersi nella via” conclude Ballari.