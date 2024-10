Provinciale 197 del Col del Lys, in corso l'asfaltatura del tratto di Rubiana

E' in corso in questi giorni la bitumatura e riasfaltatura della SP 197 del Colle del Lys all'altezza del Comune Di Rubiana

I lavori fanno parte di un intervento piu' importante - spiega il vicesindaco di Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo - che prevede in particolare la messa in sicurezza di due tratti di strada provinciale in cui si rende necessario eseguire dei cordoli porta barriera con relativa barriera metallica di protezione stradale con asfaltatura finale. Si è provveduto anche ad implementare i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dei tratti più ammalorati con un progetto di manutenzione ordinaria per un totale di circa 1.200 mt di riasfaltatura del piano viabile.

L’ultimo tratto di bitumatura, entro mercoledì 9 ottobre (meteo permettendo) sarà completato nel tratto fra il km 6+800 al km 7+000 dopo la frazione Sabbionera istituendo un senso unico alternato e con movieri in modo tale da creare meno disagi al traffico. Sulla SP 197 in particolare, per ultimare gli ultimi lavori di posa delle barriere metalliche di sicurezza, vi sarà un senso unico alternato gestito da semaforo di cantiere per circa 10 giorni.