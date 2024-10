Il Comune di Chivasso sensibilizza sulla diagnosi precoce dei tumori al seno

Il Comune di Chivasso conferma il suo impegno per la diagnosi precoce dei tumori al seno, attivando la campagna “Ottobre Rosa 2024”. L’Assessorato comunale alle Pari Opportunità, retto da Cristina Varetto, ha inoltre aderito all’iniziativa denominata “La Regione si Colora di Rosa – Insieme per la Prevenzione”, promossa dalla Regione in collaborazione con l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. Per sensibilizzare sull’importanza e la necessità di uno screening efficace gli edifici comunali di Chivasso si coloreranno di rosa con i palloncini rosa del comitato torinese di Andos Onlus in cui è riportato lo slogan “la prevenzione salva la vita”.

“Contro il cancro – ha detto il sindaco Claudio Castello –, la prevenzione deve diventare un atteggiamento culturale che poggi su controlli periodici, esami diagnostici, uno stile di vita sano, la consapevolezza dei fattori di rischio e la partecipazione attiva nella gestione della propria salute”.

“Il tumore al seno – ha aggiunto l’assessore Cristina Varetto - è il tipo di neoplasia più comune tra le donne e colpisce un soggetto su otto nel corso della vita. Tuttavia, la diagnosi precoce e le tecniche avanzate di screening possono fare una differenza significativa, aumentando le possibilità di guarigione e riducendo l'impatto delle cure”.