Ottobre Rosa, l'Asl To3 per il mese della prevenzione oncologica

L’obiettivo è quello di promuovere gli screening per la diagnosi precoce

Torna anche quest’anno Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili. Per l’occasione l’AslTo3 mette in campo numerose iniziative, distribuite su tutto il territorio. L’obiettivo è quello di promuovere gli screening per la diagnosi precoce del tumore alla mammella, del collo dell’utero e del colon retto, rinnovare l’invito ad aderire al programma di Prevenzione Serena e ribadire l’importanza di un corretto stile di vita.

Fare un test di screening non significa impedire automaticamente l’insorgenza di un tumore, ma permette di intervenire prima e in modo meno traumatico, offrendo migliori possibilità di terapia e guarigione. La diagnosi precoce consente trattamenti meno invasivi e maggiori possibilità di sopravvivenza e guarigione mentre adottare uno stile di vita sano e attivo è il primo passo per ridurre il rischio di sviluppare un tumore.

Gli appuntamenti di Ottobre Rosa 2024

Il personale del servizio di Prevenzione Serena dell’AslTo3 è a disposizione durante tutto il mese di ottobre con diversi appuntamenti sul territorio, per fornire informazioni e chiarimenti sui programmi di screening oncologici.

Questo il programma dettagliato:

9 ottobre ore 9 - 12 Cumiana - Consultorio familiare e ore 15.30 - 19.00 Collegno - Villa Rosa Consultorio familiare e Senologia

10 ottobre ore 9 - 12 Pinerolo - Ospedale c/o Senologia

14 ottobre ore 9 - 12 Giaveno - Consultorio familiare e ore 9 - 12 Oulx - Consultorio familiare

15 ottobre ore 9 - 12 Torre Pellice - Consultorio familiare

16 ottobre ore 9 - 12 Grugliasco - Poliambulatorio Via Lanza 52 e ore 9 - 12 Pomaretto - Consultorio familiare

17 ottobre ore 9 - 12 Orbassano - Consultorio familiare

19 ottobre ore 9 - 15.30 Rivoli - Ospedale c/o Senologia

21 ottobre ore 9 - 12 Alpignano - Consultorio familiare

23 ottobre ore 15.30 - 19.00 Avigliana - Consultorio familiare e Senologia

28 ottobre ore 15.30 - 19.00 Venaria Reale - Consultorio familiare e Senologia

30 ottobre ore 9 - 12 Susa - Consultorio familiare

Le sedi dei consultori familiari sono consultabili sul sito web AslTo3 alla pagina

A questi appuntamenti, si aggiungono le iniziative organizzate dalla Promozione della salute e dalla Prevenzione Attiva AslTo3:

14 ottobre a Grugliasco, via Echirolles ingresso parco Porporati ore 9 - Gruppo di cammino senior e incontro sui temi della prevenzione femminile.

25 ottobre a Grugliasco, via Spanna 2 ore 11.00 - Mamme in cammino e incontro sui temi della prevenzione femminile.

31 ottobre a Rosta presso la Casa delle Associazioni via Dante Alighieri 1/A ore 10 - Mamme in cammino e incontro sui temi della prevenzione femminile.

Infine a Rivoli, in collaborazione con la Città di Rivoli – Assessorato alle Pari Opportunità, sabato 26 ottobre dalle ore 8.30 appuntamento presso il Consultorio di Via Dora Riparia 2 con il personale AslTo3 per consulenze gratuite e nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17, stand informativo presso piazza Martiri della Libertà.

Informazioni sul programma di screening regionale Prevenzione Serena sono disponibili sul sito AslTo3 al link