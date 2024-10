Superare il test della patente? Servivano telecamere, microfoni e 3500 euro pagati a un'organizzazione criminale: 3 arresti

Per prendere la patente servivano 3500 euro. Ma non di iscrizione alla scuola guida: erano quelli che venivano versati a un'organizzazione criminale che assicurava ai "clienti" di aiutarli a superare l'esame di teoria di scuola guida. Un test che spesso diventava un ostacolo insormontabile per chi non parla bene l'italiano o chi non aveva intenzione di studiare il Codice della Strada.

Ed ecco che entravano in azione microcamere, auricolari, router wi-fi, trasmettitori GSM, o più banalmente telefoni cellulari con i quali comunicare con il "suggeritore".