A Luserna San Giovanni sequestrato prato riempito di macerie

Hanno aspettato che fosse buio per scaricare in un prato privato una trentina si sacchi contenenti macerie dell’edilizia e rifiuti vari. È accaduto - secondo la ricostruzione della Polizia locale - nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre in un campo nella zona del cimitero di Luserna San Giovanni. “La situazione ci è stata segnalata giovedì pomeriggio e dal sopralluogo fatto venerdì mattina risulta difficile capire chi sia il responsabile. Sono stati rimossi dagli imballaggi infatti tutti i dati personali” spiega Massimo Chiarbonello, comandante della Polizia locale.

Gli agenti hanno messo sotto sequestro l’area e data l’ingente quantità di rifiuti sarà il Comune ad intervenire per la rimozione sollevando dal compito il proprietario del terreno.