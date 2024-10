Al via Portici di Carta: centinaia di appassionati e curiosi al primo giorno dell’evento librario che apre l’autunno torinese [FOTO]

Ci sono le caldarroste, c’è il sole tiepido dell’autunno e ci sono i libri. L’autunno a Torino arriva ufficialmente con Portici di Carta. La manifestazione che quest’anno compie 17 anni ha preso il via questa mattina da piazza Carlo Felice, lungo via Roma e fino a piazza Castello.

Due kilometri di libreria all’aperto che come ogni anno attrae appassionati, ma anche semplici curiosi e perché no, anche chi è andato a fare un semplice giro di shopping. Tra libri usati, per bambini, rari, di case editrici indipendenti, ma anche quadri, oggetti di artigianato, è impossibile non affacciarsi per un attimo sugli stand.

“Veniamo qui da 16 anni - raccontano i proprietari della libreria La casa delle note, che ha la sua sede in Barriera di Milano -. Ogni anno è diverso. Adesso è ancora presto, ma questa mattina c’è stato già un buon afflusso di gente. L’anno scorso sabato e domenica sono stati più o meno uguali mentre gli altri anni era più la domenica”.

Sono più cauti dalla giovane casa editrice Be Strong Edizioni di Vercelli, al loro secondo anno alla manifestazione libraria. “È un evento particolare, spesso la gente capita qui per caso, mentre fa compere. Però l’anno scorso è andata discretamente bene, ci sono sia giovani che meno giovani che comprano”.

“La mattina è sempre un po’ più calma - spiegano dalla libreria Libromastro di Torino, anche loro veterani della manifestazione -. Avremo fatto una decina di edizioni. L’anno scorso è andata benissimo, molto meglio dell’anno prima. L’età media dei clienti è davvero trasversale qui”.

Tra gli ospiti di questo primo giorno, Portici di carta ha in programma Diego Da Silva, Luciana Littizzetto e Rocco Papaleo. Si proseguirà ancora domani, con vendita di libri, ma anche incontri, laboratori per bambini e firma copie.

Per info e programma: www.salonelibro.it