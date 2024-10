Ztl videosorvegliata a Moncalieri, 150 multe nella prima settimana

Ben 150 violazioni in una settimana: è il risultato dei primi sette giorni in cui la Ztl videosorvegliata a Moncalieri è stata attivata. Nonostante i due mesi di sperimentazione, l’accensione dei varchi elettronici nel centro storico ha quindi fatto una piccola "strage", con multe per 150 automobilisti che hanno violato l’accesso e sono penetrati all’interno della Ztl negli orari vietati dall’ordinanza.

80 euro di multa per i trasgressori

Per loro una sanzione di 80 euro, ma nessuna decurtazione di punti dalla patente. In somma, nonostante il battage di questi mesi sono stati diversi coloro che sono entrati nelle aree vietate con il semaforo rosso della Ztl. Per altro non è infrequente vedere ancora oggi in sosta vetture con tanto di doppie frecce in funzione in aree off limits, ad esempio in piazza Vittorio Emanuele, che è stata completamente pedonalizzata e quindi chiusa al transito h24.

Numeri che forse sono superiori alle stesse attese. La zona a traffico limitato è stata infatti istituita a fine luglio in via sperimentale. Una sorta di "collaudo" che è terminato il 1° ottobre: da quel giorno le telecamere sono state accese.

Il partito dei contrari e il Comune

Un periodo in cui è stata anche lanciata una petizione online sostenuta soprattutto dai commercianti e da alcuni residenti per chiedere una revisione degli orari, che in queste settimane ha raccolto circa 600 firme, ora depositate in municipio e su cui i promotori sono in attesa di una retromarcia da parte dell'Amministrazione.

Ma la vita, per gli 'oppositori' alla nuova Ztl, sembra fasi dura: al momento, come aveva confermato nei giorni scorsi il sindaco Paolo Montagna, non c'è l'intenzione di tornare indietro.