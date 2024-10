Vinovo si prepara ad un altro grande mercoledì di trotto

Aspettando la grande giornata che avrà al centro il doppio appuntamento con il Gran Premio Orsi Mangelli, unica tappa piemontese del Palio delle Regioni, il 1° novembre l'Ippodromo di Vinovo è pronto per una nuova giornata di trotto. Succederà mercoledì 16 ottobre con otto corse al via dalle 15:20.

Il premio Austria, centrale di giornata, è dedicato ai cavalli anziani sulla distanza del miglio. Favorito nonostante il peggior numero allo start è Caos, allievo di Andrea Guzzinati che deve rimediare un'ultima prestazione non proprio convincente provocata dall’attacco deciso di Drake Gar che ritrova nell'occasione con numero interno. In pole Carlomagno D’Esi, atteso ad una controprova dopo le ultime uscite non felici. E attenzione anche ad Alcarro Light, reduce dalla bella vittoria nella Tris Quarté Quinté sulla pista torinese.

Bella anche la corsa per i cavalli di due anni: ritroveremo un cavallo stimato come Gioiello Roc con Santo Mollo nel ruolo di primo attore. Giò D’Arc e Goodbye Bar gli avversari principali. Si preannuncia una corsa molto combattiva anche quella riservata ai gentlemen. Al via le due le due amazzoni torinesi, Evita Smorgon e Teresa Di Lorenzo, entrambe con oggetti che spingono forte fin dal via, come Velodrome e De Nilson. Attivi per tutta la giornata il bar e il ristorante Hippobreak, ingresso gratuito.