Club2Club 2024: attesi oltre 40 mila partecipanti da tutto il mondo per la 22esima edizione

Nel contesto della Contemporary Art Week torinese, dal 31 ottobre al 3 novembre si svolgerà la ventiduesima edizione di C2C Festiva intitolata “Living with the Gods”, ispirandosi al saggio omonimo dello storico dell’arte Neil MacGregor.



In un mondo in cui la prossimità sembra rappresentare un pericolo e l’alterità diventa minaccia, i suoni sperimentali e le forme d’arte performativa ricordano

che credenze e pratiche condivise sono da sempre parte della società. In questa visione, la dimensione sociale della festa nelle sue molteplici forme di manifestazione è uno straordinario collante in grado di sopravvivere ai tempi e alle diverse culture. Davanti alla ritualità di tali celebrazioni è possibile connettere tra loro gli esseri umani attraverso frequenze sonore.

“Torino è una città internazionale, di frontiera, da sempre laboratorio per creare ciò che in Italia non c’è e allo stesso tempo, per attitudine e qualità della vita, capace di competere in Europa” — spiega Sergio Ricciardone, Fondatore e Direttore Artistico C2C Festival — “È una città dove l’avanguardia trova spazio e con C2C Festival, da tempo riconosciuto a livello internazionale, lo raccontiamo al mondo.”

Gli ospiti

Tra musica pop avanzata, sperimentale, elettronica, rap, rock, jazz, pop r&b C2C Festival vedrà nel suo programma principale undici importanti ritorni – Arca, Bicep, Nicolas Jaar (questa volta con la band DARKSIDE), Romy, Shabaka, Ben Ufo, Bill Kouligas, Gabber Eleganza, John Talabot, Kode9, XIII b2b Sabla – e ventitre artisti per la prima volta a C2C – A.G. Cook, Amaliah, billy woods, Dean Blunt, delroy edwards, evilgiane, Isabella Lovestory, John Glacier, Kali Malone, Mabe Fratti, MACE, Mandy, Indiana, Mica Levi, Miss Jay, Nala Sinephro, Olof Dreijer, Pangaea, Pearson Sound, Sega Bodega, Snow Strippers, Sofia Kourtesis, Verraco, Yaeji.

40 mila partecipanti attesi

Nel corso di oltre vent’anni C2C Festival ha saputo cogliere le sfide contemporanee, stimolando la sensibilità collettiva e ha presentato alcune delle evoluzioni più innovative della scena musicale avant-pop, in luoghi straordinari.

Giunto alla ventiduesima edizione, sono attesi oltre 40.000 partecipanti da tutto il mondo e C2C Festival mira al consolidamento del proprio posizionamento internazionale nel network dei grandi eventi contemporanei, abbattendo definitivamente i confini tra generi musicali.

Le location

Confermate le OGR Torino, per gli appuntamenti del giovedì e della domenica, e la main venue di Lingotto Fiere, che, oltre agli appuntamenti fissi del venerdì e sabato, quest’anno aprirà le porte a partire dal giovedì. C2C avrà il proprio headquarters da Combo Torino, e ospiterà presso il Teatro Regio l’hub diurno di C2C Talks. Si aggiunge, infine, la location delle Fonderie Limone dove avrà luogo la preview del Festival con C2C KIDS.