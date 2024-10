Festival dell'Accoglienza: cambio di location per gli eventi di giovedì 17 e venerdì 18 ottobre

All'interno della programmazione del Festival dell'Accoglienza, l’appuntamento di domani - giovedì 17 ottobre - mattina e per il quale sono previsti dei crediti formativi (“Il nuovo patto Europeo Asilo: una svolta in che direzione?”) e quello del primo pomeriggio (“Il costo umano del caporalato: un problema che ci riguarda tutti”) che dovevano svolgersi presso l’Auditorium Reale Group di Via Bertola 48/c a Torino, per motivi non dipendenti dalla volontà del Festival, sono stati spostati nella sede dell'Ufficio Pastorale Migranti in via Cottolengo 22 a Torino.

Resta in Auditorium Reale Group solo quello delle ore 17 dal titolo "Città e lingue dal mondo per una cittadinanza attiva: si può vivere in Italia senza conoscere la lingua?”.