Lo sport rinasce a Falchera: Nida e Fsc uniscono le forze per riqualificare gli impianti di via degli Ulivi

Una nuova vita sembra essere in arrivo per gli spazi verdi di via degli Ulivi 11, luogo in cui l'Onlus Nida opera dal 2018 in lavori di riqualificazione territoriale. Sono in arrivo infatti studenti provenienti dalla scuola FSC di Torino, i quali lavoreranno in un progetto di scuola‐lavoro al fine di ultimare le restanti opere di ristrutturazione delle strutture.

Dopo aver costruito nel corso di questi anni ben due campi da tennis, quattro campi da calcio, quattro campi da paddle con spogliatoi e un campo da Basket, la Nida intende ora completare gli interventi ristrutturando il locale, oggi in condizioni di degrado totale, che si trova all'interno del centro. Per sostenere i lavori, con le poche risorse a disposizione, il progetto vedrà l'ente di formazione scuola e costruzioni mettere a disposizione, a partire dalla prossima settimana, classi di studenti in formazione per poter ultimare i lavori.