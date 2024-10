Da Torino a Roma, anche piazza Castello urla la paura del mondo dell'auto: "Basta baruffe, il Governo faccia fatti concreti"

Che aggiunge: " Al Governo italiano chiediamo di smetterla con le baruffe, mentre servono due cose concrete: a fine 2024 finisce la cassa per quasi tutto l'indotto e quindi bisogna fare qualcosa. E poi prendere dei fondi Pnrr e fare quel che si era concordato con il ministro Pichetto per incentivi al mercato e alla transizione ecologica". "A Stellantis chiediamo di accelerare gli investimenti. Ma non è solo Stellantis, non possiamo perdere tutto il patrimonio tecnologico della componentistica: abbiamo eccellenze assolute ".

E se l'Associazione quadri conta su Fabrizio Amante, segretario nazionale, in piazza è presente anche Antonio Spera, segretario nazionale Uglm: "Chiediamo di creare le condizioni perché l'unica azienda auto che c'è in Italia possa continuare a operare. La transizione non ci aiuta, è complicato andare su questa strada: noi non siamo ancora pronti e rischiamo un'invasione delle auto cinese. Anche l'accordo con Leapmotor va compreso nei suoi contenuti. Servono nuovi modelli e che si produca nel nostro Paese. Serve un ammortizzatore ad hoc per l'automotive".