Vivalda premiato per la miglior pasticceria nel mondo da "Les Grandes Tables du Monde"

Martedì 15 ottobre, si è concluso il congresso de Les Grandes Tables du Monde – associazione che conta 198 tavole da 25 paesi di 4 continenti e che ha scelto Milano per celebrare il suo settantesimo compleanno. Fondata a Parigi nel 1954 raccoglie oggi tra le più prestigiose realtà del mondo dell’alta ristorazione mondiale.

In questi tre giorni di feste, incontri e cene, c’è stato spazio per un momento estremamente significativo: Gian Piero Vivalda - chef due stelle Michelin e patron dell’Antica Corona Reale di Cervere – è stato insignito del premio per il ristorante con la miglior proposta di dolci, pasticceria e lievitati al mondo.

Vivalda ha affidato ai suoi profili social la prima dichiarazione post evento volendo sottolineare l’importanza dell’impegno profuso: “Grazie al lavoro di tutta la nostra squadra, l’Antica Corona Reale è stata insignita del premio mondiale come ristorante con la miglior proposta di pasticceria, un traguardo importantissimo che celebra i 210 anni della nostra insegna” – ha dichiarato lo chef che ha poi proseguito: “un riconoscimento che con orgoglio condividiamo anche con le aziende con le quali collaboriamo, come Inalpi - per la straordinaria qualità dei loro prodotti lattiero-caseari, fondamentali per le nostre creazioni e Agrimontana per l’eccellenza delle loro materie prime”.

Lo stesso orgoglio che Inalpi vuole manifestare per un traguardo che suggella ancora una volta una partnership decennale che si basa da sempre sulla volontà di crescita e sviluppo, capacità di sperimentazione e innovazione che ogni componente del sodalizio mette in campo per il raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi.

“Questo riconoscimento è per noi motivo di grande soddisfazione e vogliamo complimentarci con l’amico Gian Piero. Con chef Vivalda condividiamo da tempo un percorso comune che evidenzia la straordinarietà dell’unione tra l’estro creativo di un maestro della ristorazione italiana e internazionale all’alta qualità di ingredienti provenienti dalla filiera corta e controllata del latte – ha dichiarato Ambrogio Invernizzi – presidente Inalpi SpA.