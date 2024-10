Traffico bloccato in viale De Amicis a Luserna San Giovanni nella giornata di lunedì

Si preannunciano due giorni difficili per il traffico automobilistico a Luserna San Giovanni. Lunedì 21 e, forse, anche martedì 22, i mezzi che percorrono la strada provinciale 161 salendo in valle dovranno deviare in corrispondenza della rotonda tra viale Primo Maggio, via Gianavello e corso Matteotti mentre, chi scende, lo dovrà fare all’altezza del passaggio a livello in viale De Amicis.

“C’è stato un guasto grave dell’impianto fognario della casa della ferrovia all’altezza del passaggio a livello di viale De Amicis: lunedì quindi ci sarà un intervento importante in quel punto con l’apertura completa del manto stradale” annuncia il comandante della Polizia locale Massimo Chiarbonello. Da giorni proprio in quel punto c’è un restringimento della carreggiata segnalato dagli appositi cartelli: “Si è cercato di risolvere il problema in modo meno invasivo ma è necessario intervenire lavorando su tutta la larghezza della strada. Per questo non è possibile nemmeno il senso unico alternato e, se i lavori non termineranno nella giornata di lunedì, la viabilità verrà deviata anche martedì” sottolinea Chiarbonello.

Sia in salita che in discesa le auto potranno proseguire precorrendo via Gianavello e viale dei Tigli.