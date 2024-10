Sapori, divertimento e sport nella Festa d'Autunno a Piossasco

Un caleidoscopio di eventi e stand, il ludobus e intrattenimenti vari, laboratori, musica, un concerto, la sfilata della banda musicale locale, le visite guidate alle opere di Giuseppe Riccardo Lanza, una sfilata di atleti e miniatleti e la premiazione dei più meritevoli, una staffetta luminosa e l’inaugurazione dell’anno sportivo: tutto questo e molto altro domenica 27 ottobre a Piossasco, nella Festa d’Autunno organizzata dal Comune e dalla Pro Loco, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino.

Gli eventi prenderanno il via alle 9 nelle piazze XX Settembre, Primo Levi e Sandro Pertini, nelle vie Kennedy e Palestro e in vicolo Don Puglisi. Ci saranno bancarelle con prodotti tipici e oggetti di hobbistica, il Mercatone in piazza Pertini e in via Kennedy, passeggiate a cavallo e sul pony per bambini e adulti proposte in piazza Primo Levi dall’associazione La Terra dei Cavalli, uno spettacolo con i rapaci, ma anche la degustazione della polenta con salciccia e spezzatino, il gran bollito con adeguati contorni e salse, la produzione e la vendita di orecchiette fresche, le crepes, le caldarroste, il vin brulè, i goffri. Il progetto Corona Verde organizzerà una passeggiata tra arte, storia e natura, con partenza alle 14,30 dal gazebo dell’associazione CVSV in piazza XX Settembre e arrivo in piazza San Vito.

I dettagli della manifestazione sono reperibili nella pagina https://www.facebook.com/PiossascoUfficiale