Fava Graglia (FI) a 'Campioni per un giorno': "Un evento da sostenere"

Il Vicepresidente del consiglio regionale Franco Graglia ed il consigliere Mauro Fava hanno presenziato ieri, domenica 20 ottobre, all'edizione 2024 di “Campioni per un giorno”, l'evento benefico organizzato da ormai tredici anni da Nino Catania, Augusto Donetti e Massimo Grosso, in collaborazione con Delta One e Club Des Miles, dedicato alla raccolta fondi per l’Ospedale Regina Margherita ed il reparto di pediatria dell’Ospedale di Ciriè.

La manifestazione, visto l’importante scopo benefico, ha ottenuto il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte. «È importante che tutte le iniziative come queste abbiano il giusto riconoscimento dalle Istituzioni proprio perché la loro credibilità non possa mai essere messa in dubbio. L’Ospedale Regina Margherita costituisce una eccellenza che va sostenuta e preservata a tutela dei nostri figli» hanno commentato Fava e Graglia