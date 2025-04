Una raccolta firme per una delibera di iniziativa popolare sulla tutela delle alberate

Ha preso avvio da alcuni giorni la raccolta firme per una Proposta di Delibera di Iniziativa Popolare da presentare al Consiglio Comunale di Torino che chiede una modifica dell’Articolo 45 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino. Tale proposta, promossa dal “Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni ambientaliste per la Tutela e la Progettazione del Verde”, stabilisce che vengano adottati criteri molto più conservativi negli interventi di gestione e manutenzione delle alberate cittadine, patrimonio ormai storico che caratterizza i grandi viali cittadini che richiede adeguate risorse per il loro mantenimento.

Si chiede in particolare che non si proceda all’abbattimento o alla sostituzione di intere alberate, dando la priorità a interventi di manutenzione e salvaguardia del patrimonio arboreo esistente, con la sostituzione degli esemplari effettivamente ammalorati e a rischio di schianto, sia a causa del naturale invecchiamento, sia a causa di interventi improvvidi di suolo pubblico, e con azioni di costante monitoraggio dello stato di salute degli alberi.

Si propone inoltre che le scelte di pianificazione degli interventi sulle alberate vengano attuate coinvolgendo attivamente i cittadini in modo adeguato attivando ogni forma di partecipazione a livello locale per arrivare a scelte condivise.

Dopo aver avuto il parere positivo sulla ammissibilità di tale proposta, è partita la raccolta firme a suo sostegno tra i cittadini residenti a Torino, che sarà praticabile anche con la sottoscrizione on line, possibile se maggiorenni, in possesso di Spid, accedendo al link: https://proposte.torinofacile.it/p01a25/

Oltre che presso alcuni tavoli che verranno allestiti in luoghi pubblici, la sottoscrizione di tale proposta di Delibera è anche possibile presso l’associazione Pro Natura Torino, via Pastrengo 13, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18.