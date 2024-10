La stagione delle castagne è ‘troppo silenziosa’ in Val Pellice

È ‘silenziosa’ la stagione delle castagne in Val Pellice ma tutto ciò che viene raccolto va a ruba. L’associazione Produttori - con la sua quarantina di soci concentrati a Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice e Lusernetta - fa di nuovo i conti con un’annata anomala dopo quella dello scorso anno che aveva patito il clima secco dell’estate. “Questa volta di pioggia ce n’è stata troppa ma nel periodo di giugno, quello dell’impollinazione. Questo ha portato quindi alla caduta dei fiori ed ora ci ritroviamo con pochi ricci al suolo” racconta per l’associazione Piervaldo Rostan. Il classico tonfo che accompagna la caduta risuona quindi meno del solito nei boschi della Val Pellice.

Inoltre, la stagione è partita in ritardo: “La raccolta è iniziata la scorsa settimana e abbiamo temuto di non riuscire a metterne da parte abbastanza per la fiera autunnale di Torre Pellice Colori & Sapori”. Lì i produttori, domenica 13 ottobre, avevano il loro stand con il prodotto fresco e le caldarroste che questa volta hanno potuto preparare sul posto, a differenza dello scorso anno. “Tra vendita e caldarroste abbiamo distribuito circa 3 quintali di prodotto: è un risultato mai raggiunto prima a Torre Pellice” evidenzia. Il clima più freddo rispetto all’ottobre dello scorso anno favorisce il consumo: “Oltre al clima favorevole c’è da aggiungere che i consumatori sembrano fare sempre più attenzione nel distinguere il prodotto buono come il nostro da quello dei castagni ibridi euro-giapponesi”. I produttori guardano al futuro con apprensione: “Nella migliore delle ipotesi finiremo di raccogliere già la prima settimana di novembre. Credo che non arriveremo al 20% del raccolto dello scorso anno – prevede -. Non ricordo un’annata così scarsa se non nel pieno dell’epidemia del cinipide”.