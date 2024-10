Il flauto come strumento "democratico": dai pastori agli dei, ecco cosa succedeva nell'antico Egitto

Il flauto come strumento che non conosce caste o differenze sociali. Era così, nell'antico Egitto. E a dimostrarlo sarà la conferenza concerto organizzata per lunedì 28 ottobre alle 17, nell'ambito degli appuntamenti per i duecento anni del Museo Egizio. La cornice sarà The Heat Garden dell'Iren, in via Lugaro, a San Salvario.



I protagonisti di "Il flauto, strumneto di dei, pastori e musici" saranno Sara Bondi (al flauto) e Lorenzo Martini (pianoforte). Ma il viaggio nel tempo si sposterà dalle rive del Nilo al genio di Mozart, passandi per le fascinazioni dei miti greci e le fiabe dei fratelli Grimm.