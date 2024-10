La Polonia sceglie la neve di Limone Piemonte: con il volo Cuneo-Katowice attesi duemila nuovi turisti (Video)

Si stima che saranno circa 1.900 i turisti provenienti dalla Polonia che atterreranno nel Cuneese tra il 18 gennaio e il 15 marzo 2025, grazie all’apertura della nuova destinazione per il prodotto neve operato da ITAKA, tour operator leader del mercato polacco.

I 10 voli, con partenza ogni sabato dall’aeroporto di Katowice e arrivo a Cuneo Levaldigi, porteranno all’occupazione di 90 stanze a settimana, oltre a una ricaduta economica diffusa grazie ai pacchetti volo+soggiorno dedicati non solo alla neve della montagna cuneese ma anche ad esperienze turistiche ed enogastronomiche sull’area di Langhe Monferrato e Roero.

Guarda il video:

Il progetto “Ski Route Montagna Cuneese Inverno 2025” - sostenuto da Camera di commercio di Cuneo, ATL del Cuneese ed Ente Turismo Langhe Monferrato Roero - è stata presentato ieri, 21 ottobre, presso la sede ATL di Cuneo alla presenza dell’Assessore regionale(Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca, Parchi), del Presidente della Camera di commercio di Cuneo,del Presidente del C.d.A. di Visit Piemonte,; del direttore di Cuneo Airport,; dei presidenti delle ATL del Cuneese e Langhe Monferrato e Roero,, didi ITAKA, del sindaco di Limone Piemonte,AD della società impianti di Limone LIFT.

"Questa iniziativa sul mercato turistico polacco è particolarmente opportuna perché si rivolge ad un pubblico dal grande potenziale, che già da tempo manifesta interesse per l’Italia e che negli ultimi anni ha scoperto anche il Piemonte - sottolinea l’Assessore regionale al Turismo, Cultura e Sport della Regione Piemonte, Marina Chiarelli - Sono certa che la neve delle montagne di Cuneo e le eccellenze culturali ed enogastronomiche delle Colline contribuiranno a consolidare la reputazione della nostra regione e a creare un circolo virtuoso, che accosti alle attività istituzionali di promozione l’efficacia del passa-parola".

"Anche nel turismo, l’apertura a nuovi mercati è una sfida appassionante e la scommessa fatta dal territorio del Cuneese con il progetto dei nuovi voli charter dalla Polonia è la conferma che l’unione di intenti e le sinergie tra diversi enti rappresentano sempre una strategia vincente - rimarca l’Assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni - La ricaduta economica sulle attività alberghiere e commerciali sarà estremamente positiva. Non posso che augurarmi che questa iniziativa prosegua anche nelle stagioni successive e coinvolga altri territori del Piemonte, per presentare ai turisti polacchi l’intera nostra offerta outdoor e insieme la possibilità di scoprire la grande tradizione vitivinicola e di prodotti tipici di qualità del nostro agroalimentare e la creatività dei nostri chef".

"Il progetto è frutto di oltre due anni di intense attività di “incentive” di Regione Piemonte e Visit Piemonte culminate con la Business Convention Aviation “CONNECT 2024” che si è svolta a Torino dal 7 al 9 febbraio scorso. VisitPiemonte ha svolto significative ed importanti azioni di co-marketing e di promo-comunicazione direttamente sul mercato polacco per consolidare e accrescere gli arrivi verso la nostra regione - spiega Beppe Carlevaris, Presidente del C.d.A. di Visit Piemonte - Nell’autunno del 2023, tramite ENIT, abbiamo inserito nel calendario dei workshop internazionali una nuova tappa a Varsavia dove, con la partecipazione delle ATL di Torino e Cuneo, abbiano presentato a 38 buyer e ad un gruppo di giornalisti gli highlights e le novità dell'offerta turistica regionale; lo scorso inverno abbiamo inoltre ospitato giornalisti e T.O. polacchi sulle nostre Alpi facendo vivere loro bellissime esperienze nei nostri comprensori sciistici. La Polonia sta facendo registrare un significativo e costante andamento dell’economia e i turisti polacchi stanno raggiungendo alti numeri in termini di arrivi e presenze nel nostro Paese, soprattutto per quanto riguarda la montagna invernale. La scelta del prodotto cuneese, inizialmente focalizzata sulla neve e sul prodotto Colline, potrebbe poi essere estesa al resto della regione e anche sulla stagione estiva. Il popolo polacco è letteralmente innamorato dell’Italia e del nostro Piemonte soprattutto per la nostra cultura, le bellezze naturali, lo stile di vita e l’enogastronomia. Noi siamo pronti e sono assolutamente certo che l’intero sistema di accoglienza saprà cogliere questa grande opportunità".

"L’ATL è fiera di supportare questa iniziativa turistica che porterà un’importante ricaduta non solo su Limone Piemonte, ma su tutto il territorio provinciale. - commenta il Presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi – Gli importanti investimenti della Regione Piemonte a supporto del comparto neve, unitamente a questa concreta iniziativa di tour operating, porteranno una boccata di ossigeno agli operatori del settore ricettivo e dei servizi. Confidiamo in questa operazione-pilota, con la speranza che questo modello di collaborazione territoriale possa essere replicato in altre destinazioni della nostra regione.”



"L'istituzione di questo collegamento charter è un esempio concreto di come la collaborazione virtuosa tra tutti gli attori istituzionali possa portare a risultati significativi. L'Aeroporto di Cuneo si conferma un nodo strategico per il Cuneese, facilitando l'arrivo di nuovi turisti e aprendo la strada a nuove opportunità in un mercato ad alto potenziale", conferma Anna Milanese, Executive Vice President e Accountable Manager di Cuneo Airport.

Con oltre 38 milioni di abitanti, la Polonia è il più grande mercato dell'’Europa centro-orientale. Massicci investimenti di società multinazionali insieme all’utilizzo ottimale dei Fondi Europei hanno dato luogo a una forte e sostenuta crescita economica - riporta infoMercatiEsteri.it, il sito del Ministero degli Esteri italiano - Uno sviluppo che ha visto crescere il potere d’'acquisto dei cittadini con l’affermazione di nuovi modelli di consumo e l’espansione della classe media e medio-alta. Uno scenario confermato sia dal rapporto ENIT 2023 sulla capacità di spesa dei turisti polacchi (il 17% di chi arriva in Italia da Varsavia spende infatti da 2 a 5 mila euro e un altro 44% da 1.500 a 2 mila euro) sia dai dati provvisori dell’estate 2024, trainata dal turismo straniero di tedeschi, francesi, svizzeri, olandesi, polacchi, austriaci e belgi.



Per quanto riguarda il Piemonte, secondo il rapporto flussi 2023 dell’Osservatorio Turistico Regionale che opera in Visit Piemonte, attualmente quello polacco è il 13° mercato per le presenze e il 15° per gli arrivi, con dati in costante crescita negli anni.



ITAKA, il soggetto che ha pianificato l’apertura della nuova destinazione Piemonte, è il principale tour operator del mercato polacco. Attraverso il brand NoLimits by Itaka commercializza i pacchetti legati ai prodotti outdoor, movimentando 700 mila clienti all’anno attraverso 1500 agenzie di cui oltre la metà di proprietà su tutta la Polonia.