Le giovani donne alle prese con le discipline "da uomini": Aidda consegna le sue borse di studio

Stephany Ortuno Chanelo, laurea magistrale in ingegneria elettrica presso facolta’ di Ingegneria all’ UNAM (Universita’ Nazionale Autonoma del Messico), specializzazione in Elaborazione dei segnali, attualmente frequenta un Ph.D in Intelligenza Artificiale presso il Politecnico di Torino. Il progetto di ricerca riguarda l’apprendimento multimodale per la manipolazione robotica di oggetti per garantire affidabilita’ ed efficienza. E’ una collaborazione industriale con COMAU per lo sviluppo di un sistema di visione artificiale per identificare e prelevare gli oggetti nei magazzini, principalmente per gestire gli ordini provenienti dai negozi online.