Nasce Buongiorno Economia, il primo servizio di rassegna stampa verticale ragionato

Una rassegna stampa ragionata sull’economia e la finanza. Una soluzione facile per avere in pochi minuti un quadro completo di cosa è accaduto di rilevante in Italia e nel mondo a disposizione di professionisti, manager, opinion leader e operatori finanziari per poi essere approfondita autonomamente in un secondo momento.

Dall’esperienza di un gruppo di giornalisti specializzati nel settore (del team fanno parte ex giornalisti del Sole 24 Ore, di Repubblica, della Verità e del Giornale) nasce Buongiorno Economia (www.buongiornoeconomia.it) il primo servizio di rassegna stampa verticale ragionato.

Ogni mattina, a partire dalle 7, gli iscritti al servizio ricevono via email una selezione delle notizie più importanti e verificate. La redazione di Buongiorno Economia legge i quotidiani italiani e i principali giornali esteri, confronta le fonti e monitora i siti web. Il risultato è una sintesi chiara e aggiornata, che diventa un supporto fondamentale per chi cerca un primo rapido quadro sulle notizie del settore economico-finanziario.

Il servizio viene offerto gratuitamente agli iscritti per 7 giorni al termine dei quali è possibile abbonarsi 4,99 euro al mese. Buongiorno Economia vuole affiancarsi così al lavoro quotidiano di agenzie di stampa e giornali per permettere di restare sempre informato sulle principali notizie.